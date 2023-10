Trener Matthew Perry'ego mówi, w jakim był stanie PRZED ŚMIERCIĄ: "Radził sobie świetnie. Wierzył, że treningi mu pomogą"

Trener Matthew Perry'ego zabrał głos

Wierzył, że pomoże mu to w powrocie do zdrowia. Świetnie mu szło. Kochał nasze zajęcia. Spotykaliśmy się 5 razy w tygodniu. Z czasem zaczął robić niesamowite postępy . Zawsze potrafił rozbawić wszystkich na korcie. Było widać, że zależało mu na wygranej. Był po prostu szczerym, dobrym facetem.

Manasse potwierdził, że w dniu swojej śmierci Perry spędził o poranku dwie godziny na treningu. To jednak nie on prowadził zajęcia, tylko inny trener.

On to kochał. Pickleball było dla niego sposobem na danie emocjom ujścia. Potrafił tygodniami mówić o swoich najlepszych zagraniach. Ale to nie wszystko. Matthew angażował się bardzo w pomaganie pacjentom lokalnego ośrodka leczenia uzależnień. Przyprowadzał ich na treningi. Myślał, że to wyciągnie ich z nałogu. Zawsze starał się pomóc innym - cytuje za Manassem People.