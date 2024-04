Przyjaciele OSTRZEGAJĄ Shakirę przed jej młodszym o 16 lat chłopakiem: "Jest z nią dla sławy!"

Shakira z młodszym o 16 lat kochankiem

Gerard Pique, jeszcze będąc w związku z piosenkarką, znalazł sobie nową miłość, Clarę, z którą spotyka się do dziś. Shakira natomiast długo szukała kogoś, komu znów będzie w stanie zaufać. Od jakiegoś czasu mówiło się o chemii, jaka połączyła gwiazdę z młodym aktorem. Już erotyczna scena w teledysku do piosenki Shakiry "Punteria", podczas której 31-letni Lucien pieści policzek kolumbijskiej piosenkarki, wywołała spekulacje o romansie pary. Wszystko wskazuje na to, że plotki okazały się prawdą. Piosenkarka i aktor byli widziani razem podczas kolacji we włoskiej restauracji Carbone w Nowym Jorku.