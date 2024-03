Shakira kolejny raz uderza w Gerarda Pique. Zdradziła po latach, co musiała poświęcić dla związku

Nie kłami 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najpierw ścianki, ochy i achy i że niby super związek, a teraz gorzkie żale, że jednak nawet będąc światową gwiazdą muzyki pop, musiałaś coś poświęcić dla tego związku. No to, albo mamisz nas sukcesem w tym i w życiu osobistym, albo od początku mówisz, że sprawa wymagała poświęceń, z tym, że to Ty musiałaś poświęcić się bardziej. Ale to nic nowego. Dołączyłas do grona samotnych matek, czy to jako gwiazda światowego formatu, czy jako Kowalska spod Łomży, wszystkie mamy podobnie. Facet robi co chce, nie przykłada się do wychowywania dzieci, lata jak motyl, a matka choćby z sukcesami, ogarnia dzieci, dom i my też mamy wredne teściowe, ( chociaż oczywiście nie wszystkie tak mamy) które nam mówią, że " to twoja wina, nie umiesz go sobą zainteresować, żeby nigdzie nie wychodził, jesteś nudna, dlatego on spędza czas poza domem". Ja też bym postawiła takiego manekina Baby Jagi na balkonie w stronę mojej teściowej, albo i dwie takie kukły. Bo ona miała " świetne życie" szkoda, że tylko według niej samej. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Wszystkim szczęśliwym zalecam nie czytanie tego posta. Pozdrawiam.