W tym roku motywem przewodnim Oscarów mody miał być szeroko pojęty "czas", a dokładniej wystawa "About Time: Fashion and Duration", traktująca o tym, że "moda nie ma początku, ani końca, to teraźniejszość". Wśród inspiracji stojących za tegorocznym tematem przewodnim wymieniano też teorię trwania Henriego Bergsona oraz film Orlando Sally Potter z 1992 roku, ekranizację powieści Virginii Woolf o tym samym tytule.