Przyrodni brat Beyoncé żył na ulicy. Teraz mieszka niedaleko jej rezydencji. "Jak ona się czuje, wiedząc, że ma BEZDOMNEGO brata"

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego związku, matka też piszczy, że moje dzieci chodzą do szkoły prywatnej i jeżdżą na wakacje a jej dzieciak nie... Sorry, ja zarabiam wielokrotność pensji mojego męża, mam własny biznes i stać mnie na wysłanie wspólnych dzieci na super wakacje, moi rodzice też są dobrze sytuowani i finansują niektóre rzeczy... A ta tylko patrzy jak się dobrać do moich pieniędzy, bo to "niesprawiedliwe". Życie. Niech idzie do pracy i zarobi. Dobrze, że mamy intercyzę, to była najlepsza decyzja w życiu.