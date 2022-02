Przytuleni Sandra Kubicka i Baron prezentują śnieżnobiałe uśmiechy na wspólnym zdjęciu (FOTO)

Ozark 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ostatnio z chłopakiem rozmawialiśmy na ich temat. Wiem, wiem, są ciekawsze tematy do rozmowy, ale zastanawialiśmy się nad fenomenem tych osób, które skaczą z jednego związku w drugi, i bezproblemowo po kilku miesiącach wyznają sobie miłość (pomijając fakt, ze jeszcze przed chwilą tak bardzo kochali kogoś innego). Czy w tym przypadku ta wcześniejsza miłość jednak nie była taka prawdziwa? Dlaczego im jest tak łatwo otrząsnąć się po porażkach poprzedniego związku? Czy może jednak zauroczenie mylą z głębokim uczuciem? (Bo jak tu szczerze i głęboko kochać kogoś, kogo się prawie nie zna…) zastanawiam się jak to u niech wyglada. Nie chce wątpić w tę ich miłość, i życzyć im źle, właściwie co mi do tego, jednak sama po rozstaniu nie umiałam dość długo wejść w kolejny związek, i jeśli chodzi o osoby w moim otoczeniu to tez raczej nie są to ludzie typu z kwiatka na kwiatek. Jak to się jednak dzieje, że oni potrafią być w tylu związkach, zawsze zakochani, a wręcz jeszcze bardziej niż poprzednio? Może mają świetnych psychologów, którzy pomagają im ułożyć się z wcześniejszymi porażkami… nie rozumiem tego fenomenu