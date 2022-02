Poirytowana Sandra Kubicka odpowiada fanowi WĄTPIĄCEMU w jej miłość z Baronem

Egościu 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Skoro Sandra wierzy , ze będzie tą jedyną dla Alka to jej sprawa. Jeżeli dojdzie do rozstania bo wszystkie scenariusze trzeba brać pod uwagę różnie to bywa to będzie też ich sprawa i tylko ich a nie nas wszystkich. Są teraz szczęśliwi i zakochani i bardzo dobrze. Sandra widzi się w roli matki dziecka Barusia też fajnie. Jak Baruś widzi ją w roli matki jego dziecka czy dzieci to jeszcze bardziej git. I niech tak zostanie. Co życie przyniesie to się dopiero okaże. Życie jest tak nieprzewidywalne i pisze takie scenariusze , że nikt z nas nie jest w stanie tego przewidzieć co będzie i jaka będzie historia ich związku. Na ten moment uważam , ze obaj sami doprowadzili do tego, że co to dzieje się między nimi jest zbyt medialne. Może pójdą po rozum do głowy i przestaną o wszystkim pisać w sieci i to co się między nimi dzieje będzie tylko i wyłącznie ich sprawą.