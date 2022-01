Tomasz Kammel w "Pytaniu na śniadanie" kpi (?) ze związku Barona: "Jest PERMANENTNIE ZAKOCHANY. Tylko obsada po drugiej stronie się zmienia"

Od kilku dni gołąbeczki wypoczywają na Malediwach, co oczywiście ochoczo relacjonują za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do bajkowych wakacji pary postanowiono odnieść się w paśmie "Pytania na śniadanie" - "Czerwony dywan". W śniadaniówce zaprezentowano fotografie celebrytów z Malediwów, nazywając ich "najgorętszą parą show biznesu".

Do dyskusji na temat Sandry i Alka włączył się naturalnie prowadzący, Tomasz Kammel. Dziennikarz, komentując życie uczuciowe gitarzysty, którego ponoć dobrze zna, nieco się jednak rozgadał.

Ale to jest ok. Pojemne serce chłop ma. Szczęścia życzę. Może on po prostu szuka i jest perfekcjonistą...