Baron zabrał Sandrę Kubicką na Malediwy! "Spełnił moje marzenie. To była NIESPODZIANKA!" (ZDJĘCIA)

Za sprawą relacji z doświadczonym w związkach z celebrytkami Aleksandrem Baronem o Sandrze Kubickiej jest od kilku miesięcy głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Niedoszły "aniołek" Victoria's Secret nie ukrywa, że jest w gitarzyście zakochany po uszy. Modelka nie tylko wyznaje chłopakowi miłość przy każdej możliwej okazji, ale nazywa go już nawet "mężem".

To jest nasz domek, a teraz idę na plażę, żeby pokazać Wam, gdzie jestem. Już mogę zdradzić, już spytałam Alka - słyszymy. Jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie, jakie widziałam i o jakim marzyłam. To było moje największe marzenie, żeby tutaj kiedyś przylecieć z kimś, kogo kocham - kontynuuje.

Żadne miejsce nie wywołało we mnie takich emocji, bo jest dokładnie tak, jak myślałam, że będzie. Jest cisza, tu jest może z 10 osób na tej wyspie. Jest gorąco, jest po prostu bosko i Alek spełnił moje największe marzenie, bo mnie tutaj zabrał na urodziny. To była niespodzianka, którą długo trzymał w tajemnicy. W pewnym momencie musiał mi powiedzieć, ale nie powiedział, na jaką wyspę lecimy, gdzie i jak wygląda hotel - rozpływa się nad zaangażowaniem chłopaka, zdradzając w końcu, gdzie ją zabrał:

Jak wylądowaliśmy na Male, już byłam podekscytowana, ale później, jak wzięliśmy ten mały samolocik, już zaczęliśmy lądować przy wyspie i widziałam te domki na wodzie, i tę turkusową wodę... To się centralnie popłakałam, wzruszyłam!

To naprawdę było jedno z moich największych marzeń i zostało spełnione - powtarza kolejny raz podniecona celebrytka .

Pierwszy raz w życiu spędzam urodziny na spokojnie i jestem dumna z osoby, którą się stałam. To ja chciałam spędzić urodziny za granicą gdzieś, a Alek wybrał miejsce, bo mnie słuchał uważnie i wie, o czym marzę. Nie ma więc klubów i imprez w tym roku. 27 lat zajęło mi, żeby stać się tą osobą, którą jestem dzisiaj i tak będę spędzać urodziny z moją miłością - kwituje i zapowiada "malediwowy spam".

A 27. urodziny będę w tym roku spędzać tak. Dopiero 22.01, więc jeszcze się wstrzymajcie, proszę, z życzeniami. To będą najpiękniejsze urodziny dzięki Tobie @alekbaron. Co roku były huczne, w klubach, w dużym gronie, a w tym roku powiedziałam do Alka, że chcę spędzić urodziny w spokoju, gdzieś daleko od wszystkiego i tylko z nim - zachwyca się pod najnowszą fotografią w bikini i rozpisuje na temat przemiany, jaką przeszła: