Sandra Kubicka W OGNIU KRYTYKI przez nową fryzurę. "NIE RÓB TEGO WIĘCEJ"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Przestańcie przenosić problemy chorej Ameryki na polski grunt, wystarczy nam własnych. Zrobiła warkoczyki to zrobiła, to TYLKO włosy. Czy jak osoby ciemnoskóre prostują i farbują włosy odchodząc od "korzeni" również przywłaszczają sobie kulturę białych? Nikt im tego nie zarzuca, a przecież by mógł. Szczególnie, że swoim wyglądem ciemnoskórzy upodabniają się do "oprawców"... Żyjemy w świecie, w którym różne kultury się przenikają. Jeśli nie chcemy, by ktoś "zawłaszczał" naszą kulturę, nie powinniśmy czerpać z innych i twierdzić, że to jest ok, bo nie byłoby to ok. Ciemnoskórzy to osoby w większości zakompleksione, które dyskryminują wszystko i wszystkich dookoła, są roszczeniowe i przejawiają rasizm wobec chociażby Azjatów, którzy padają ofiarami coraz brutalniejszych ataków.