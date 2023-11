Psycholożka Igi Świątek szczerze o hejcie: "Dostaję GROŹBY ŚMIERCI, gdy moja zawodniczka przegrywa mecz"

Nie mamy żadnego wpływu na to, czy pojawi się jakiś komentarz. Do pewnego czasu codziennie zgłaszałam jakiś wpis. Dostaję nawet groźby śmierci, gdy moja zawodniczka przegrywa mecz. [...] To, co możemy zrobić, to tylko albo aż pracować nad tym, jak sobie z tym radzić, zarządzać tym, budować swoje zasoby i przestrzenie, żeby funkcjonować konstruktywnie - powiedziała w programie "Biznes Klasa".