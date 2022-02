Psycholożka krytykuje Natalię Siwiec za jej teorie dotyczące narkotyków: "SPECJALISTKA OD SIEDMIU BOLEŚCI"

Mama 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Siwiec jest zafascynowana Kasią Nast i choć nie wie, co oznaczają dane malowane symbole na twarzy itp, to ślepo kopiuje już wszystko od niej. Nawet opisy pod zdjęciami, które nie dość że są identycznie pozowane, w możliwie najbardziej podobnej stylizacji, to i opisy kradnie. Piszę o tym, bo Kasię znam i śmieszy mnie, że ktoś myśli, że to wszystko co widzimy u natalki, to jej własny styl, jej zajawki itp. Tymczasem, to ślepe podążanie za trendem pseudo duchowości i czekam, kiedy Natalcia nagle ogłosi jakieś warsztaty, czy inne sprawy z tym związane. Wtedy padnę i będę leżeć 30min w czystym śmiechu i ubawie. Trochę więcej inwencji natalcia, a nie kopiować od mniej popularnych, za to mega kreatywnych i pięknych dusz.