Psycholożka z "Dzień Dobry TVN" jest ciężko chora. "Nie mam siły wstać z łóżka"

Maria Rotkiel jest ciężko chora

To właśnie w mediach społecznościowych Rotkiel ogłosiła, że zły stan zdrowia pokrzyżował jej majówkowe plany. W długim wpisie wyjawiła, że jest przykuta do łóżka z powodu choroby.

Psycholożka nie napisała, na co choruje, ale dalsza część wpisu sugeruje, że jej stan nie jest lekki. Jak czytamy, choroba odebrała jej siłę do najprostszych czynności. W dodatku "oszpeciła" i "uniemożliwiła dalsze funkcjonowanie".

Maria Rotkiel nie traci pogody ducha w chorobie

Na szczęście choroba nie odebrała mi rozsądku. Nie ja pierwsza i nie ostatnia ciężko choruję, znam osoby, które większość życia walczą z ciężką, przewlekłą chorobą i to oni są bohaterami, a ja na pewno wyzdrowieję, i to, że teraz jestem przykuta do łóżka, oznacza tylko tyle, że jak z niego wstanę będę miała jeszcze więcej energii i motywacji do działania, a moje życie jest dokładnie takie, jakim go czynię, niezależnie czy leżę, czy stoję, czy biegnę - podkreśliła.