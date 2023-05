Małgorzata Ohme żali się, że przez CHOROBĘ nie poleciała do Tajlandii: "Powinnam już wysiadać na lotnisku w Phuket!"

Fasola 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ej, kochani, a ja sie tak zastanawiam nad procesem tworzenia takich wypocin przez naszych celebrytow. Jak to jest? Kobita budzi sie chora i zamiast polezec lub zadzwonic z takimi pierdolami do matki czy przyjaciółki, to chwyta za laptop i zali sie oficjalnie w sieci, publicznie, obcym ludziom? Po co? Ale jak to dziala? Lepiej jej od czegos takiego? Przecież to chyba psycholog jest, to jaka wartosc dla niej ma wsparcie jakis anonimowych ludzi, nie czaje.