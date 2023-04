Publicznie groził Agnieszce Gozdyrze, więc poszła z nim do sądu. Właśnie zapadł wyrok: "Słowa mają konsekwencje. NIE ODPUSZCZĘ"

W sierpniu 2021 roku głośno było o hejterskim wpisie, który pojawił się pod jednym ze wpisów Agnieszki Gozdyry na Twitterze. Dziennikarka Polsatu poinformowała wówczas - i to w szczycie pandemii - o podpalonym punkcie szczepień w Zamościu. W odpowiedzi internauta postanowił "poczęstować" ją oburzającym komentarzem, na który postanowiła nie przymykać oka.





Chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty. Najlepsze jest to, że twoje golenie ma lecieć live w sieci... Czekamy na to jak na finał mistrzostw - napisał twitterowy hejter.





