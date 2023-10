PUDELEK OCENIA: Modowe porażki tygodnia. Marianna Schreiber jak "Typowa Karyna", drapieżna Katarzyna Skrzynecka... (ZDJĘCIA)

--SP2LIG-- 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

A ja uwielbiam PIS a jak ktoś jest przeciw to odrazu zgłaszam go na Milicję i jest total cacy. CB Radio 27,555 MHz to moje rzycie ! Mnie nie interesuje że PIS jest tworem faszystowskim i ma stalinowskie podejście typu ''kto nie jest z nami, jest przeciw nam''. Nie martwi mnie to, że PIS uważa, że ci którzy głosowali na opozycję są niby-Polakami oraz "mają puste serca". Nie martwi mnie to, że PIS podzielił Polaków na MY oraz ONI. Ja uwielbiam PIS a jak ktoś jest przeciw to odrazu zgłaszam go na Milicję i jest total cacy.