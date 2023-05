PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Helena Englert jak gwiazda disco polo, Sokołowska ryzykownie

Teraz przechodzimy do ulubionej sekcji każdego pudelkowicza - najgorzej ubranych gwiazd. Zaczynamy od wysokiego C, a mianowicie od Ewy Farnej na evencie L'Oreala. Fryzjer i stylista tego dnia założyli się chyba, kto gorzej wywiąże się z postawionego mu zadania. Zaczęło się spokojnie, od prostego białego t-shirtu, ale już zaraz nasze spojrzenie kieruje się na workowate spodnie, które, zamiast opadać swobodnie ku ziemi, zostały wciśnięte w obcisłe buciory na koturnie. Najwygodniej to nie wygląda. Marynarka sama z siebie mogłaby się jeszcze jakoś obronić, gdyby nie jej niezrozumiałe proporcje zniekształcające sylwetkę gwiazdy. Biżuterii z H&M od Muglera akurat można było się spodziewać. Co drugi stylista pewnie biega teraz z nią po mieście, jakby co najmniej sprowadził ją prosto z Rue Cambon w Paryżu. No i oczywiście nie zapomnijmy o przyklejonych do czoła "baby hair"… Odpowiednio zrobione baby hair potrafią być fantastycznym dopełnieniem stylizacji. Tu niestety tak się nie stało.