Pudelek Pink Party. Tak od kulis wyglądała nasza urodzinowa impreza: show Beaty Kozidrak i słodkie pozdrowienia Magdy Gessler (WIDEO)

W tym roku Pudelek świętował swoje urodziny z rozmachem. W samym centrum Warszawy, w klubie Chaton Warsaw zorganizowano w czwartkowy wieczór najbardziej różową imprezę w kraju - Pudelek Pink Party . Podczas hucznego wydarzenia doszło do rozdania nagród dla najbardziej wpływowych postaci polskiego show biznesu. Oj, działo się!

W popularności są lepsze i gorsze momenty, ale ten wieczór można przypisać do tych naprawdę fajnych momentów .

Magda Gessler stwierdziła natomiast, że gdyby miała przyrównać Pudelka do jakiejś potrawy, to byłoby to "malinowa parfait z gorzką czekoladą". Przesłodko.