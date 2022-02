Pudelek przyłącza się do akcji OTOZ Animals: Zostań DOMEM TYMCZASOWYM i pomóż odmienić los zwierząt!

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Czy jest jakaś instytucja która jest w stanie zrobić coś z tym że pies siedzi całe życie w kojcu? Nie ma spacerów, wybiegu, nie jest wypuszczany nawet na ogrod. 24/h kojec. Pies całe życie w klatce. Niewazne czy zimno, deszcz, snieg, zawierucha, wichura. Podczas mrozów i wiatrow hukow tak się trząsł i bał biedny... Byłam na straży miejskiej, pan nie dość że mnie wysmial to miał pretensje że przychodze z czymś takim. Musiałam się wyklocic żeby przyjął zgloszenie. Wysłał eko patrol dzień później ale nic się nie zmieniło, pies nadal tam jest. Biorąc pod uwagę jak zostałam potraktowana to nie wiem czy ludzie którzy przyjechali sprawdzić nie utwierdzili tych właścicieli psa w tym że to nic takiego i musieli przyjechać bo było zgloszenie od wariatki . Toz powiedziało że nie da się nic zrobić i żeby dzwonić na straż jak mnie coś niepokoi. Okolicznych fundacji niewiele a do tych co dzwoniłam mówili że w Polsce są martwe przepisy. I że przykre ale starać się polubownie. Gdzie szukać ratunku czy może naprawdę jestem wariatka i powinnam to zostawić. Szkoda mi psa bo jest mały i jako szczeniak był w domu, wyrzucili go do kojca bo kupili sobie nowego szczeniaka. Pies się zmienił diametralnie - wcześniej był zawsze potulny, cieszył się, szukał kontaktu z ludźmi, teraz tylko ujada za kratami ;( żeby chociaż czasem go wypuścili, albo wyprowadzili na spacer, ale nawet tego nie robią . Nie mogę na to patrzeć