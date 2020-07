Pudelek odwiedził schronisko w Radysach! "TO BYŁ KOSZMAR ZWIERZĄT"

Dla skatowanych psów nadal prowadzona jest zbiórka, która w całości przeznaczona zostanie na ratowanie i leczenie umęczonych przez okrutnych ludzi zwierząt. Ty również możesz do niej dołączyć. Tu znajdziesz link do zbiórki, która zapewni psiakom odpowiednią opiekę. Możecie również sami zawieźć potrzebne rzeczy do schroniska w Radysach, w którym zwierzęta czekają na: lekarstwa, preparaty na kleszcze oraz odrobaczenie, karmy, legowiska czy środki higieniczne.