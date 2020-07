Pudelek szuka domu dla psiaków ze schroniska w Radysach

Jula 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Popieram akcję i temat. Brawo. To jest ważne. 1 lipca był światowy dzień psa. Dbajmy o nie. Wpłacam pieniądze, przekazuje karmę, koce, moja rodzina wyprowadza psy w schronisku, sprząta. Ja chciałabym, ale nie mogę, mieszkam na wsi, nie mam samochodu i zdrowia, ale walczę o prawa zwierząt i ludzi. Rozczulam się jak widzę jak zwierzęta kochają, człowieka, inne zwierzęta, jak się sobą opiekują, cieszą, tula się. To piękny widok. Madre są psiaki i zwierzaki. A ludzie mówią to tylko pies. Ludzie się bulwersuja, że ktoś kocha, przytula psa, że po co, choroby, zarazki. Największa zaraza jest ludzka głupota, bezdusznośc, zawiść. Pies to przyjaciel, nie wyobrażam sobie bez niego życia. Dziękuję, piesku, że jesteś.❤