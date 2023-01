Pudelek wspomina: Anna Mucha PRZYTULIŁA Michaela Jacksona! Gdy się spotkali, była jeszcze maturzystką... (WIDEO)

Michael Jackson wparowuje do warszawskiej szkoły w trakcie ustnych matur. Tłumy szaleją, nastolatki mdleją, gwiazdor wpisuje się do pamiątkowej księgi. Brzmi to dość abstrakcyjnie, czyż nie? Tak jednak wyglądała polska rzeczywistość w 1997 roku. Piosenkarz, po wizycie w Polsce we wrześniu 1996 roku z trasą koncertową HIStory Tour, miał zapaść na swego rodzaju "polofilię". Nie podobało mu się, że Polska była przedmiotem żartów. Twierdził, że jako kraj przestała być poważana na świecie. Zapragnął uczynić z naszego kraju swój drugi dom i to właśnie w tym celu przyleciał do nas jeszcze w 1997 roku. Marzył o zakupie zamku w Lubiążu. Na oku miał podobno także Hotel Bristol na Krakowskim Przedmieściu.