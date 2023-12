Pudelek życzy Wesołych Świąt!

Kolejny rok minął jak zwykle za szybko. Ani się obejrzeliśmy, a już czas ubierać choinkę i wyciągać karpia z wanny. Jeżeli też żyjecie w ciągłym biegu, to właśnie teraz jest moment, żeby trochę zwolnić i odpuścić. Odłóżcie smartfony, zapomnijcie o Instagramie, nie myślcie o polityce. Spędźcie czas z tymi, którzy są dla Was ważni. Odpocznijcie od internetu i porozmawiajcie z ludźmi, którzy są tuż obok.

Trzymamy kciuki, drodzy Czytelnicy, aby te święta były dla Was czasem spokoju, wytchnienia, wzajemnej życzliwości i przyniosły wiele powodów do uśmiechu. Życzymy Wam, abyście odnaleźli radość w małych rzeczach i pamiętali, że nie trzeba robić zdjęć czy nagrywać filmów, aby coś zapamiętać. Najlepsze wspomnienia nosimy w sercu.

Życzymy Wam też, abyście zawsze byli sobą i czerpali z tego siłę. Nie bądźcie jak część bohaterów naszych artykułów, którzy żyją na pokaz. Rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, jak wiele macie - może mamę, która krząta się w kuchni i co chwilę sprawdza, czy o niczym nie zapomniała? Może rodzeństwo, które domaga się uwagi i czasem bywa irytujące, ale tak naprawdę nie wyobrażacie sobie bez niego życia? A może ukochanego zwierzaka, który ogrzewa Was swoim ciepłem i patrzy na Was ufnymi oczami...