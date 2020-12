Choinki, które wyglądają jak Beata Kozidrak

W dobie internetu zdążyliśmy już przyzwyczaić się, że celebryci wszelkiej maści usilnie próbują instruować nas co do tego, jak się ubierać, co jeść, gdzie bywać oraz w jaki sposób spędzać czas wolny od pracy. Warto przy tym pamiętać, że niewiele z tych aspirujących gwiazd na status "gwiazdy" faktycznie sobie zapracowało, a ich rekomendacje dyktowane są wyłącznie marketingowymi zobowiązaniami.