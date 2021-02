Pudelkowy przegląd: Najlepsze stylizacje gwiazd "PO DOMU" (ZDJĘCIA)

W obliczu dojmującego braku imprez postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, w jakich stylizacjach polskie gwiazdy odbywają codzienne tournée z sypialni do lodówki i z powrotem. Może się zainspirujecie?

Pandemia koronawirusa, obchodząca niedługo pierwszy roczek w Polsce, solidnie zweryfikowała nie tylko tempo, w jakim do tej pory żyliśmy, ale też i zawartość naszych szaf. Z dnia na dzień okazało się, że grube pieniądze, które wydawaliśmy na fikuśne ciuszki i kiecki , poszły na zmarnowanie. Nieocenione natomiast okazały się wygodne spodnie od dresu, które można jeszcze rozciągnąć, i bluzy, na których plamy nie będą zbyt widoczne .

W celu upamiętnienia totalnego załamania przemysłu modowego i renesansu dresowych kompletów postanowiliśmy przygotować dla Was subiektywny przegląd kreacji "po domu" (albo jak kto woli: "do śmietnika"), które w ostatnich miesiącach prezentowali na sobie nasi ukochani celebryci. Od Julki Wieniawy, przez Katarzynę Nosowską i Macieja Musiała, na Dominice Gwit nie skończywszy. Mamy nadzieję, że każde z Was znajdzie tu dla siebie źródło inspiracji.