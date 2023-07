"Pytanie na śniadanie". Prowadzący analizują wypowiedź Karola Strasburgera na temat bezstresowego wychowania. Odpowie?

JankaJaneczka... 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Alez Pan Strasburger ma jedno dziecko, zaledwie czteroletnie. Zatem teraz rodzice sa dla coreczki wyrocznia i nic nie musza robic oprocz tego, ze sa i zapewnia milosc, opieke i zabawe. Chyba zaden rodzic (mam nadzieje) nie pozwala czterolatkowi na wszystko, czyli w takim wypadku na niemycie zabkow, na jedzenie lodow zamiast salatki, na zabawe do polnocy, na kupowanie kazdej zabawki jaka wpdnie w oczy maluszka (niezaleznie od grubsci portfela), Siupy to sie zaczna za 10 15 lat, jak coreczka zacznie sie albo buntowac, abo ucieknie z domu ze Slawkem z trzeciej be liceum i bedze chciala wzic z nim slub potajemnie w romantycznej kapliczce. Albo jak oswiadczy, ze nie chce byc ani aktorka, ani piosenkarka, ani osobowoscia telewizyjna, ani corka wlasnego ojca, a kwiaciarka/przedszkolanka/zakonnica. Tyle tylko, ze jak corka biedze miala 20 lat to Pan Karol 85 (daj mu Panie Boze dozyc) i byc moze jedyne co go bedzie interesowac to tzw. Sprawy Ostateczne, szklanka wody i zeby mu poduszki nie wyrwali spod glowy, a nie wybory dwudziestoletniej Laury.