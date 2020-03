TYLKO NA PUDELKU. Qczaj o reakcjach po swoim wyznaniu. "Hejtują mnie osoby zarówno homo, jak i heteroseksualne, brak empatii nie ma orientacji"

Figa 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak. Nie miało się wpływu, są ludzie co jednak twierdzą inaczej, mnie molestował w samochodzie facet, z którym kiedyś i potem dojeżdżalam do pracy samochodem, do dużego miasta do pracy, ponad 50 km dalej, znajomy, facet miał córkę z pierwszego małżeństwa w moim wieku i gdy stawialam opór to był chamski i potem mi groził, niektóre kobiety mi zarzucały, że ja mu pozwolilam, czemu z nim jeździłam czy żartowały, że czemu nie dawałam się, sprzeciwiałam się dotknąć po kolanku, po udzie. W końcu facet przestał. A potem gdy znowu musiałam jeździć do pracy to mimo przebytej operacji kręgosłupa jeździłam codziennie rowerem na stację i z powrotem, w sumie około 10 km w dwie strony i w dniu kolejnej oeracji, o świcie też jechałam rowerem na stację. Facet wiedział, że jestem po operacji, że w pracy stres, że były narzeczony mnie źle traktował, eh. A on- czy ja swojemu facetowi w przyszłości nie pozwolę się dotknąć, a jak mówiłam, że ja nie kura by mnie macac, to się oburzal. Mówiłam by żonę dotykal, a on, że żona nie ma takiego jedrnego ciała i czemu mnie facet zostawił jak taka ognista jestem. Mama mnie obwiniala, że to przez to, że włosy rozjaśnilam. Szkoda gadać....