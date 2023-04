Qczaj krytykuje influencerskie reklamy alkoholu: "Wielu ludzi RUJNUJE SOBIE TYM ŻYCIE"

Bubu 38 min. temu zgłoś do moderacji 43 8 Odpowiedz

I znowu głos zabrał pan co przynajmniej raz dziennie gosci na pudelku. ,,Sumienie narodu", przyklad cnót wszystkich i abstynent. Pan co sam sobie w zyciu nie radzi bez przery daje rady i poucza. To był molestowany,to miał depresję, to był alkoholikiem, to mu majtki ktoś rzucil na suszarkę, no telenowela. Łooooo...