Qczaj o swoim coming oucie: "Ojciec mnie WYDZIEDZICZYŁ"

Maria 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A czy rodzice muszą się na wszystko godzić? Człowiek urodzi, wychowa, da serce na tacy, a i tak nie wiadomo, co z tego wyrośnie. Czy dzieci to już nie mają obowiązku szanować rodziców oraz ich poglądy? Ja mężowi dawno powiedziałam: przed śmiercią to my wszystko wydamy, co do grosza, na przyjemności, nic córce nie zostawimy. Na chrzest do córki kuzynki nie przyjdzie, bo ona nie wierzy. Do stołu jak jest wigilia z nami nie siądzie, bo ona świąt nie obchodzi. Na grilla jak rodzina się zjeżdża, to ona nie przyjdzie, bo to są złe nawyki, to planete zatruwa.Grobów ze mną nie pójdzie posprzątać, bo ona rodzinę sobie sama wybiera, a nie że krewni z góry narzuceni. Ja to się czasem czuję, jakbym córki nie miała. Wszystko jej przeszkadza, wszystko sprzeczne z jej wartościami. Ojca interes zły, bo kotły montuje, ale jak jeszcze jako dorosła kobieta po pieniądze z tego przychodziła, to jej nie przeszkadzało. Że się za to wykształciła, nigdy niczego nie brakowało, to było super, teraz trzeba ojcu ciśnienie podnosić. Ja mam wszystkie jej wymysły akceptować, a ona dla rodziny nic nie zrobi. Czasem człowiek żałuje, że się na dziecko zdecydował i taka jest prawda. Wstawało się w nocy, tuliło, siedziało przy niej jak się burzy bała, po świecie się obwoziło, jak lwica nie raz walczyłam w szkole o nią, jak coś nauczycielki się czepiałi, i o... proszę jaką mam zapłatę. Ona jest aktywistka srystka, wszyscy toksyczni, a ona jedna luks. Krystaliczna.