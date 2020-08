"Wyoutowany" Qczaj rozprawia o życzliwych reakcjach na swoje wyznanie: "Faceci PRZESTALI SIĘ MNIE BAĆ"

szkoda 34 min. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

Lubiłam go i obserwowałam dopóki nie zaczął wyciągać tych tragicznych historii, płakać,epatowć homoseksualizmem (od początku wiedziałam, że nie jest hetero) i jątrzyć ten temat, który mnie jako kobietę nie interesuje, a umówmy się większość jego obserwatorek to kobiety, jak będzie dalej tak robił ,to zostaną z nim tylko skrzywdzeni geje. Zaglądałam do niego, bo mnie rozbawiał, wprawiał w dobry nastrój, poprawiał humor,motywował do wstania z łóżka.Teraz nie mam po co tam zaglądać