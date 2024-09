Qczaj wspomina konflikt z Agnieszką Kaczorowską. "Zostałem użyty do jakichś tam celów"

Qczaj wspomina konflikt z Agnieszką Kaczorowską

Qczaj miał ostatnio okazję udzielić wywiadu Plejadzie, w którym zapytano go o to, czy udało mu się pojednać z Agnieszką Kaczorowską. Jak przyznał, stara się żyć teraźniejszością i nie żywi urazy do tancerki.

Życie stawia ci na twojej drodze osoby, z którymi w relacjach "coś nie zażre". Po prostu zostałem użyty do jakichś tam celów, bo to ewidentnie było rozmawianie na mój temat. Nie myślę o niej na co dzień, nie spędza mi to snu z powiek. Akurat tę cechę w sobie bardzo lubię. Nie jestem pamiętliwą i mściwą osobą. Kompletnie o tym zapomniałem. Teraz mam fajną energię, cudownych ludzi, których życie mi stawia na drodze i chcę się nimi cieszyć. Jeśli ktoś ciągle to przeżywa, to trzeba się zastanowić nad tym, czy chce się przebywać w takiej energii. To może historia o tym, że ktoś umie przebywać w takiej energii, w takim taplaniu się. Ja nie chcę się taplać, bo w życiu miałem naprawdę ciężko i nie chcę sobie dokładać takimi rzeczami - mówił Qczaj w rozmowie z Plejadą.