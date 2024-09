Oto gwiazdy, które zdecydowały się na przeszczep włosów. Radosław Majdan, Michał Koterski czy Qczaj to dopiero początek listy (ZDJĘCIA)

W grudniu 2021 roku Michał Koterski wybrał się do Stambułu, gdzie przeszedł pod okiem specjalistów procedurę zagęszczenia włosów. Jak przyznał w nagraniu, które udostępniła na YouTubie jedna z klinik, do walki z łysieniem przekonała go ukochana, Marcela Leszczak. Posłuchał i się opłaciło.