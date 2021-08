Quebonafide i Natalia Szroeder śpiewają... "Dumkę na dwa serca" na weselu Solara (WIDEO)

Alina 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Zbyt elegancko to on Sue nie ubrał na to wesele. A jak chcieli zrobić młodym prezent to mógł się chociaż tekstu nauczyć, skoro te swoje piosenki nawija z prędkością światła jak makaron na uszy, to nie mógł paru wersów ogarnąć? Przy Natalii to on ma zero klasy.