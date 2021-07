Rozgrzani Quebonafide i Natalia Szroeder całują się namiętnie na scenie podczas koncertu na Openerze (FOTO)

Gościu 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niech lepiej odda kasę za trasę co się nie.odbyla. Ludzie piszą oznaczają komentują.. do niego do wytwórni do organizatora i zero odp , nawet pocałuj mnie w d.. , zero nowych terminów zero reakcji. Niby 99 zl tylko ale podejście straszne. Nie lubie tego pana. Teraz gra nowe koncerty a tamta trasę chyba chcą zamieść pod dywan i czekać aż ludzie zapomną..