Quebonafide POZWANY przez... polską gwiazdę porno!

19 grudnia 2020 roku w serwisie YouTube Quebonafide opublikował swój teledysk do piosenki " Teen Kasia " - brzmi niby niewinnie, prawda? Niestety, tytułowej Kasi się to nie spodobało i zdecydowała się pozwać artystę o odszkodowanie. Dlaczego? Kasia (a właściwie Basia , bo takie jest prawdziwe imię dziewczyny) jest... polską gwiazdą porno i pochodzi z Sokółki . Jak podają źródła, wyemigrowała do USA, gdzie miała kontynuować swoją karierę.

Oczywiście nie wiadomo do końca, co w piosence Quebo tak zirytowało Kasię, ale być może chodzi o wersy: "Ciebie wychowały Psy z Lindą i King Kong/Mnie wychowała Teen Kasia and blue dildo", które nawiązują do najpopularniejszego dokonania aktorki, czyli filmu o stymulacji niebieskim dildo. Quebo nawet u Maty rapował, że dostał pozew od Kasi, ale pozostałych szczegółów nie chce ujawnić.