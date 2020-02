Quebonafide RAPUJE o Natalii Szroeder? "Pochodziła z branży, w której, żeby sprzedać płytę, trzeba sprzedać d*pę"

Odkąd Kuba i Natalka są razem, błyskawicznie udało im się uzyskać status "power couple" i awansować do celebryckiej pierwszej ligi. Jak na prawdziwe gwiazdy przystało, piosenkarka i raper zaprzyjaźnili się z innymi osobami z branży , co tylko podsyca zainteresowanie tabloidów ich życiem.

Quebo od zawsze stronił od blasku fleszy, a ponad rok temu wycofał się z działalności w mediach społecznościowych. Mimo to nie próżnuje. Regularnie koncertuje i wszystko wskazuje na to, że pracuje nad nową płytą. W piątek raper niespodziewanie wypuścił do sieci nowy kawałek. W utworze pod osobliwą nazwą Romanticpsycho Kuba odnosi się do tego, co działo się w jego życiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W swoim najnowszym kawałku rapuje między innymi o wyczerpującej trasie z Taco Hemingwayem, swoich sukcesach, a nawet... związku z Natalią: