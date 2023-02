Radosław Majdan pogrążony w ŻAŁOBIE. Nie żyje mama byłego piłkarza

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek od kilku dni pozostają milczący w swoich mediach społecznościowych. Fani zaczęli się niepokoić, skąd wynika absencja influencerów, zwłaszcza że należą do najbardziej aktywnych celebrytów w polskim show biznesie. Okazuje się jednak, że rodzina przeżywa żałobę, bo - jak poinformował "Fakt" - zmarła mama Radosława Majdana.

Mama Radosława Majdana nie żyje

Jak czytamy w serwisie, Halina Majdan zmarła 10 lutego. Z informacji opublikowanych przez portal wynika również, że kobieta miała problemy ze zdrowiem i jakiś czas temu przeszła udar. Mama Radosława na co dzień mieszkała w Szczecinie, a co jakiś czas odwiedzała swoich bliskich, co kilkukrotnie zostało uwiecznione przez paparazzi, czy na Instagramie Małgorzaty Rozenek. "Perfekcyjna" pochwaliła się nawet rodzinną fotką z mamą Radosława, pisząc, że Henio jest niezwykle zachwycony odwiedzinami babci.