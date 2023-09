Radosław Majdan pokazał intymną przemowę ze ślubu z Małgorzatą Rozenek: "Powiedziałem jej, że ją kocham po 3 DNIACH" (WIDEO)

AMANT IZRAELA 30 min. temu zgłoś do moderacji 44 3 Odpowiedz

Oto śliczna historia z życia trzeciego męża Rozenkowej: Majdan grał w izraelskim klubie Ashdod SC od lipca 2003 do stycznia 2004 roku. Po pół roku (!) Majdan wyjechał z Izraela. Podpadł lokalnym gangusom. Majdanowi spodobała się dziewczyna tamtejszego gangstera. Wtedy jeszcze nie był łysy. I pewnego dnia ludzie tego gangstera podjechali, związali bohaterskiego amanta Majdana, owinęli go w dywan, wrzucili na ciężarówkę i ruszyli za miasto. Kiedy już kawałek odjechali, wyrzucili go w tym dywanie koło drogi, a następnie zadzwonili do klubu: "Wasz bramkarz ma 48 godzin na opuszczenie Izraela, w przeciwnym razie go zabijemy. Leży dokładnie tu i tu". Działacze Majdana odebrali, a potem zapakowali w samolot do Polski, no i tak zakończyła się „kariera” w Izraelu obecnego opiekuna Heńka...