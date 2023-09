Internauci MASAKRUJĄ polskich piłkarzy pod wpisem Małgorzaty Rozenek. Nie mogła tego przemilczeć. Tak zareagowała (FOTO)

pan zakolak 43 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

wy 250 zl za ogladanie tej chaly, piwo rozcienczone 1% plus śmieciowe jedzenie typu hot dogi za 16 zl , tluczenie sie komunikacja publiczna ale 2 km z buta bo ulice dla was zamkniete, przeciskanie sie w kolejkach, upokarzające przeszukania przez porzadkowych na bramkach etc. ona za darmo zaproszenie na loze vip. wjazd na parking, mili stewardzi klaniajacy sie w pas, szampan, jedzenie z najlepszego cateringu; do tego spotkania z biznesmenami, sponsorami etc którzy daja jej kolejne zlecenia, reklamy etc. . to nie ocena a fakty. Jedynie na co mozecie sobie pozwolic to wylewanie frustracji pod jej zdjeciami i generowanie ruchu. Klasizm w pelnej krasie. Kiedys rozwiązaniem byly rewolucje 9(pazdziernikowa, francuska etc.) Teraz masom dali internet i social media. tam wyladowujecie swoje frustracje na zycie jakie macie i kanalizujecie swoj gniew. A klasa prozniacza - coz kiedys tracili glowy i majatki a teraz? dostana pare kąsliwych komentarzy. Szczerze? leja na to z góry