Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują PIĄTĄ rocznicę ślubu: "Jeszcze tak wiele przed nami" (FOTO)

10 września 2016 roku Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan powiedzieli sobie sakramentalne "tak" . Ślub pary był jednym z najgłośniejszych w polskim show biznesie ostatnich lat. Mówiło się wtedy, że wydarzenie kosztowało Majdanów 100 tysięcy złotych i z pewnością nie można było odmówić mu perfekcji. Przeżyjmy to jeszcze raz:

Małgosia i Radek musieli przełożyć huczne świętowanie swojej rocznicy, bo oboje mają tego dnia dużo zawodowych zobowiązań. Ona ma "Projekt Lady", a Radosław nagrania do Canal+ - zdradza nasze źródło. Oczywiście wieczorem po pracy spotkają się w domu i spędzą czas na uroczystej kolacji z najbliższymi, bo rodzina jest dla nich najważniejsza. Na razie musieli przełożyć wyjazd tylko we dwoje, który początkowo planowali, żeby świętować piątą rocznicę ślubu. Być może uda im się to w październiku lub listopadzie - dodaje osoba z otoczenia Majdanów.