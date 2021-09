Zabiegany poranek u Majdanów: Radek w dresie, Gosia szpilki niesie... (ZDJĘCIA)

Opp 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Gdyby to inne dzieci musiały się opiekować swoim rodzeństwem bo mama kiecki mierzy ciagle gdzieś leci a to do niby pracy a to na imprezę to by było olaboga a w tym wypadku cisza. Ta pani powinna się już ogarnąć i zastaniwic