Małgorzata Rozenek ROBI SZAŁ przy pomocy nóg w czerwonej mini: "KRZYWE, ale własne!"

Marta 2 min. temu

Nie wazne ile ona ma lat, nie wazne jakie ma mogi, wazne jest to, ze jest szczęśliwa i spokojna, to widac. Ma wspaniała rodzine i super zycie. Ci ludzie sa dla siebie stworzeni. Zazdroszcze i życzę wszystkiego co Naj ❤️