Radosław Majdan wrzucił wakacyjne kadry z Małgorzatą Rozenek. Skonsternowani fani: "Co to za pani?"

Nie był to pierwszy raz, gdy uroda Rozenek wzbudziła emocje . Na początku lipca, podczas jednej z imprez, celebrytka zaskoczyła zgromadzonych swoim wyglądem i przyznała, że zmienia się średnio co trzy lata. Oczywiście dla swojego ukochanego.

Od dogadzania to jest mój mąż, ja mu dogadzam - to jest jedyna osoba, której mam ambicję dogadzać i robię to dobrze. Natomiast nie ma we mnie takiej potrzeby, żeby robić to wobec kogokolwiek innego. Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę"- przyznała w rozmowie z "Super Expressem".