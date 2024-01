Rafał Brzozowski jest ZAKOCHANY?! Media donoszą, że zapałał uczuciem do znanej artystki: "Na długo znikali w garderobie"

Mimo roszad personalnych w szeregach Telewizji Polskiej, Rafał Brzozowski wciąż zalicza się do grona największych gwiazd stacji. Mimo niezachwianej pozycji w branży o życiu prowadzącego "Jaka to melodia?" wiadomo stosunkowo niewiele . 42-latek przede wszystkim skupia się na zawodowych zobowiązaniach i raczej unika epatowania życiem prywatnym w mediach.

Niespełna trzy lata temu wyszło na jaw, że związek wykonawcy eurowizyjnego hitu "The Ride" i Anny Tarnowskiej po ośmiu latach przeszedł do historii. Kilkanaście miesięcy po zerwaniu zaręczyn z modelką piosenkarz zdradził, że "jego serduszko troszkę do kogoś zabiło" , ale powstrzymał się od ujawnienia tożsamości swojej sympatii. Zdradził jedynie wymijająco, że jego wybranka jest "z zupełnie innej branży".

Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem. I bardzo żałowała, że nie było go obok, gdy została zaatakowana przez innego uczestnika programu – podał tabloid, wyjaśniając, że chodzi o spięcie, do którego doszło między Edytą a innym artystą. Edyta cały czas się do niego uśmiechała, oczy jej błyszczały. Potem jeszcze wspólnie zapozowali do zdjęć. Artystka nie mogła oderwać wzroku od Rafała.