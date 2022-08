Rafał Brzozowski znowu jest ZAKOCHANY: "Serduszko troszkę zabiło"

W połowie kwietnia 2021 roku Rafał Brzozowski i Anna Tarnowska nieoczekiwanie ogłosili, że ich 8-letni związek to już przeszłość i każde z nich idzie w swoją stronę. Para wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że to koniec ich relacji. Niedługo po rozstaniu Tarnowska miała już nowego partnera, a Brzozowski nieco dłużej dochodził do siebie po tej relacji.

Dla mnie osobiście to jest przykra sytuacja i dla mnie to było bardzo trudne. Trzeba to było odchorować. Widocznie u niej to troszeczkę szybciej trwało, u mnie trochę dłużej - mówił w rozmowie z Jastrząb Post.

W wywiadach Brzozowski podkreślał jednak, że ma nadzieję na poznanie prawdziwej miłości i musi "otworzyć swe serce". Wygląda na to, że uczucie właśnie do niego przyszło, bo w najnowszym wywiadzie przyznał, że nie jest już sam...

Rafał spełnia się w życiu zawodowym - jest jedną z naczelnych gwiazd Telewizji Polskiej. Jego romans z telewizją rozpoczął się od pierwszej edycji "The Voice of Poland" w 2011 roku. Mimo że w programie startował jako uczestnik, to nie trzeba było długo czekać, by do formatu powrócił już jako prowadzący. Spory rozgłos przyniósł mu także start w Eurowizji.

Po sukcesach na polu zawodowym przyszedł czas na nową miłość. Przy okazji rozmowy o nowej płycie Brzozowski przyznał, że pojawił się ktoś na jego horyzoncie.

Muszę powiedzieć tak, że dla kogoś mi serduszko troszkę zabiło, ale to wszystko jest bardzo piękne, spokojne i niech tak się rozwija - mówił tajemniczo w rozmowie z "Jastrząb Post".

Piosenkarz przyznał również, że jego wybranka nie jest związana z show biznesem, a do relacji podchodzi z dystansem.

Muszę powiedzieć wymijająco, że nie. Jest z zupełnie innej branży. Chcę to zostawić też dla siebie. Podchodzę do nowych relacji z dużą dozą bezpieczeństwa, na spokojnie. Co ma być, to będzie. Trzeba to teraz wszystko na spokojnie wyważyć, ale jednak się otworzyć - dodał w wywiadzie.

