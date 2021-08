Rafał Brzozowski PO RAZ PIERWSZY komentuje rozstanie z Anną Tarnowską: "Ona to SZYBCIEJ ODREAGOWAŁA, ja trochę dłużej"

W połowie kwietnia Rafał Brzozowski i Anna Tarnowska ogłosili, że postanowili się rozstać po 8 latach związku. Byli narzeczeni wydali wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili, że nie są już razem. Jednocześnie zaznaczyli, że jest to ich ostatnie słowo w tej palącej kwestii i nie zamierzają się więcej na ten temat wypowiadać.

Moment, w którym Rafał Brzozowski i Anna Tarnowska obwieścili rozstanie, zbiegł się w czasie z udziałem gwiazdora TVP w tegorocznej Eurowizji. Niestety tam czekała na niego kolejna porażka, co zapewne nie ułatwiło sprawy. Niedawno wyszło też na jaw, że jego była narzeczona już ma nowego partnera. Pochwaliła się nim na Instagramie przy okazji wspólnych wakacji.

Tarnowska do tej pory nie zabrała publicznie głosu w sprawie rozstania z Rafałem, tak więc teoretycznie dotrzymała słowa. Jej nowy związek wywołał jednak ogromną ciekawość internautów, którzy do dziś bombardują ją pytaniami o to, dlaczego zrezygnowała z ich wspólnego życia. Sam Brzozowski do tej pory nie zareagował na doniesienia o nowej relacji byłej ukochanej.

Zobacz także: Rafał Brzozowski planował ślub. Ale nic z tego

Tak było przynajmniej do teraz, bo Rafał właśnie wydał nowy singiel zatytułowany "Głośniej". Zarówno fani, jak i krytycy są zgodni, że brzmi nieco lepiej niż "The Ride", co można uznać za ogromny sukces. Istotna jest też jego warstwa liryczna, w której Brzozowski opisywał to, co czuł przez ostatnie miesiące po rozstaniu z wieloletnią partnerką. Nie odmówił sobie też kilku wywiadów na ten temat.

Ta piosenka idealnie obrazuje to, co działo się u mnie przez ostatni czas. Eurowizja Eurowizją, ale to, że akurat miałem sytuację, że rozstałem się po wielu, wielu latach ze swoją partnerką, to ta piosenka jest trochę osobista. Ona mówi o tym, że taki jest początek. A może dziś tak jest, że miłość nie ma czasu trwać? Szybko się nudzi i szuka ciągle nowych nas. Czasami też biegniemy, nie potrafimy się zająć tymi sprawami uczuciowymi, w pogoni za pewną codziennością, pracą i pewne priorytety się rozjeżdżają - przyznaje w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

W tym samym wywiadzie przyznał również, że mocno "odchorował" rozstanie z Anną, która dziś wiedzie życie u boku nowego chłopaka.

Dla mnie osobiście to jest przykra sytuacja i dla mnie to było bardzo trudne. Trzeba to było odchorować. Widocznie u niej to troszeczkę szybciej trwało, u mnie trochę dłużej - stwierdził.

W podobnym tonie wypowiadał się w rozmowie z reporterką Party, która zapytała Rafała m.in. o randkowanie na Tinderze. Ku rozpaczy potencjalnych chętnych Brzozowski nie ma zamiaru korzystać z nowych technologii, aby spotkać "tą jedyną". Zapewnia też, że powoli otwiera się na myśl, że może go jeszcze czekać wielka miłość.

Ona to chyba szybciej jakoś odreagowała, ja troszkę dłużej. Wziąłem się do pracy po prostu, nie skupiam się na tym kompletnie, ale powoli trzeba serducho otworzyć i samo przyjdzie - utrzymuje.

Trzymacie kciuki za jego przyszłe miłosne podboje?

Pudelek ma już własną grupę na Facebooku! Masz ciekawy donos? Dołącz do PUDELKOWEJ społeczności i podziel się nim!