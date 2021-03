Rafał Brzozowski zachowawczo o tym, czy jedzie na Eurowizję: "To nie są moje decyzje!"

Xxx 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Powiedźmy sobie szczerze, że kto by od nas nie pojechał to i tak na sukces nie ma za dużych szans. Więc może lepiej wysłać kogoś takiego jak on, już skompromitowanego wystarczajo by przyjąć kolejną porażkę na konto.