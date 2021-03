Rafał Brzozowski broni swojego wyjazdu na Eurowizję: "To nie jest tak, że miły pan z telewizji ZAŁATWIŁ SOBIE WYJAZD"

Rafał Brzozowski już od lat budzi wyjątkowo skrajne emocje wśród Polaków. Podczas gdy jedni zachwycają się jego dokonaniami i "wyluzowanym" sposobem bycia, pozostali konsekwentnie uważają go za króla obciachu. Podobnych dylematów nie ma jednak dyrektorstwo TVP, które powierzyło mu niedawno rolę reprezentanta naszego kraju na tegorocznej Eurowizji.

Wybór Rafała Brzozowskiego i piosenki "The Ride" jako naszej propozycji na Eurowizję 2021 wywołał lawinę ostrych komentarzy. Wszyscy pamiętają bowiem preselekcje kilka lat temu, gdy gwiazdor TVP został "zbyty" przez publikę gwizdaniem i buczeniem. W tym roku piosenkarza wybrano natomiast poprzez "wybory wewnętrzne", tym samym nie dając szansy fanom konkursu na wyrażenie swojej opinii.

Sam Rafał z kolei udziela kolejnych wywiadów, w których, jak się wydawało, wyczerpał już chyba arsenał potencjalnych tematów do wyjaśnienia. Teraz postanowił jednak odnieść się do swojego udziału w konkursie po raz kolejny, tym razem w wypowiedzi dla Plotka. W rozmowie z dziennikarzem Brzozowski zapewnił, że miał świadomość krytyki, która na niego spadnie, a on sam czuje się wszystkim wokalistą, co ma najwyraźniej świadczyć o jego predyspozycjach.