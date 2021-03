Internauci MASAKRUJĄ wybór Rafała Brzozowskiego na Eurowizję: "WSTYD I CHAMSTWO"

No i stało się. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi obawami TVP wybrało swojego pupila Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski na tegorocznym konkursie Eurowizji. Piosenka The Ride, z którą prowadzący Jaka to melodia wystartuje w plebiscycie, zadebiutowała w piątkowy poranek na antenie TVP2. Wystarczy powiedzieć, że szału nie ma.