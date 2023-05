Rafał Collins mówi o POWAŻNYCH PROBLEMACH Tomasza Komendy. "Niedługo dowiecie się, dlaczego potrzebuje spokoju"

Poza matką i bratem Tomasza Komendy, ochoczo w mediach wypowiada się także jego była narzeczona Anna Walter . Kobieta zarzuciła 46-latkowi, że nie płaci alimentów na ich syna i obrzuciła go wieloma nieprzychylnymi komentarzami. W jednym z artykułów dotyczących Komedy i Walter wspomniano o Grzegorzu i Rafale Collins , którzy jako jedni z pierwszych wyciągnęli rękę do niesłusznie skazanego mężczyzny.

Bracia Collins przed laty pomogli Tomaszowi Komendzie. Dziś starają się nie udzielać komentarzy na jego temat

Bracia Collins, tuż po uwolnieniu Tomasza Komendy, zaoferowali mu pomoc, proponując m.in. podjęcie pracy w ich fundacji, aż do czasu otrzymania odszkodowania od państwa. W obliczu ostatnich kontrowersji, znani biznesmeni postanowili nie komentować medialnych doniesień na temat 46-latka. Pierwszy wyjątek zrobili, gdy we wspomnianym wcześniej artykule "Polityki" zarzucono im, że wykorzystali Komendę do promocji firmy. Grzegorz i Rafał zapowiedzieli wtedy złożenie pozwu przeciwko wydawcy tygodnika, oskarżając go o naruszenie ich dóbr osobistych.